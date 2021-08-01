Анкара, 1 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Семь представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным военного ведомства, ВВС Турции нанесли в зоне проведения операции Pençe на севере Ирака удар, жертвами которого стали семь членов РПК.

«Турция продолжит решительную борьбу до полного искоренения терроризма», — отметили в турецком ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля пресс-служба министерства национальной обороны Турции сообщила, что при обстреле членами РПК на севере Ирака позиций турецких вооруженных сил погиб один военнослужащий.

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