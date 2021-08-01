Токио, 1 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев переиграли другой российский дуэт в составе Елена Веснина и Аслан Карацев в финале теннисного турнира в смешанном разряде на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) marijana1 Теннис

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В матче финала Павлюченкова и Рублев обыграли Веснину и Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. При этом это первое олимпийское золото для российских спортсменов в смешанном разряде.

Отметим, бронзовые награды турнира достались Эшли Барти и Джону Пирсу из Австралии после того, как накануне с соревнований снялся сербский дуэт в составе Новак Джокович и Нина Стоянович.