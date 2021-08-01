София, 27 апреля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Новая общенациональная забастовка медработников в Болгарии состоится 12 мая. Об этом со ссылкой на заявление крупнейшего профсоюза врачей и медсестер страны «Защита» сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Как утверждает руководство «Защиты», на этот день масштабные акции запланированы в столице Болгарии, а также в Бургасе, Варне, Сливене, Смоляне и других крупных городах страны.

Согласно официальной информации, митингующие намерены потребовать от властей увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Предполагается, что в указанных мероприятиях примут участие до 10 тыс. человек.