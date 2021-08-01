Москва, 1 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса внесли изменения в конструкцию обтекателя ракеты «Союз», используемой для запуска грузовых кораблей серии «Прогресс» к Международной космической станции. Об этом сообщается журнале Роскосмоса «Русский космос».

NASA Прогресс МС-17

В феврале 2021 года к МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-16». При стыковке грузового корабля со станцией возникли проблемы — операцию не удалось выполнить в автоматическом режиме. Экипаж станции провёл стыковку вручную. Ранее схожая проблема возникла при стыковке корабля «Прогресс МС-15», однако тогда перехода к ручному режиму не потребовалось.

Анализ этих случаев показал, что проблема может быть связана с конструкцией обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а», используемой для запуска кораблей «Прогресс». При нештатном сходе обтекателя могла повреждаться антенна радиотехнической системы «Курс-НА».

Специалисты ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс» оперативно внесли изменения в конструкцию обтекателя. Доработанный обтекатель был испытан при пуске ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-17». 31 июня этот корабль успешно причалил к МКС в автоматическом режиме.