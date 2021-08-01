Мадрид, 1 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Французский защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Рафаэль Варан 2 августа отправится в Британию для подписания контракта с командой «Манчестер Юнайтед». Об этом 1 августа сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцести Twitter.

Blueeyes Футбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По данным источника, 28-летний футболист должен будет несколько дней провести на карантине и только после этого игрок сможет подписать соглашение с руководством «МЮ» и присоединиться к команде.

Отметим, Рафаэль Варан играет в составе «Реала» с 2011 года и за это время стал три раза с клубом чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА. В прошлом сезоне сыграл в составе мадридцев в 31 матче испанской Примеры и отметился в них двумя забитыми голами.