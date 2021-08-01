Анкара, 1 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Власти Турции вызвали временного поверенного в делах Греции в турецкий МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с убийством гражданина Турции в провинции Эдирне на турецко-греческой границе. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают РИА Новости.

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По версии турецких властей, 31 июля выстрелом с территории Греции, который произвели лица в гражданской одежде, был убит турецкий гражданин. В связи с этим инцидентом в МИД Турции был вызван временный поверенный в делах Греции. Ему была вручена нота протеста.

Власти Турции требуют задержать и прилечь к ответственности виновных в этом преступлении, а также выплатить компенсацию родственникам убитого.