Токио, 1 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в заключительном матче группового этапа турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Flying Cloud Водное поло

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Российские ватерполистки победили японок со счетом 20:16, что позволило им занять третье место в своей группе.

Отметим, российская женская сборная по водному поло досрочно обеспечила себе место в плей-офф, обыграв команду Китая (18:17), сыграв вничью со сборной Венгрии (10:10) и проиграв команде США (5:18). При этом соперник ватерполисток из России по четвертьфиналу будет определен позднее, эти матчи пройдут 3 августа.