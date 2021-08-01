Токио, 1 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Российский боксер Андрей Замковой проиграл представителю Кубы Ронелу Иглесиасу в полуфинальном поединке в весовой категории до 69 кг на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

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По итогам боя все судьи со счетом 5:0 отдали победу кубинском спортсмену. В результате Замковой стал бронзовым призером Олимпиады, так как поединок за третье место на Играх не проводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксер Имам Хатаевпроиграл Бенджамину Уиттакеру из Британии в полуфинальном поединке на Олимпиаде в Токио.