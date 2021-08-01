Токио, 1 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в матче за золотую награду на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

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Спортсмен из России проиграл теннисисту из ФРГ в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Хачанов, являющийся 25-й ракеткой мира, трижды подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать четыре из восьми брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и также реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

Отметим, накануне испанец Пабло Карреньо-Буста сенсационно обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, в матче за бронзовую награду Игр.