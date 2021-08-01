Донецк, , 13:13 — REGNUM В результате обстрелов со стороны украинских боевиков 30 июля погибли четверо военнослужащих Донецкой народной республики. Об этом сегодня, 1 августа, сообщило военное ведомство ДНР.

Война в Донбассе. 2015

Сообщается, что украинские вооруженные формирования открыли огонь в районе населенного пункта Петровское в ДНР. Один боец республики получил ранения. За ним был отправлен санитарный автомобиль, который также подвергся обстрелу. В итоге погибли четверо военнослужащих ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона продолжает не соблюдать режим прекращения огня в Донбассе несмотря на то, что с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные контактной группой, в которую входит и представитель Киева.