Москва, 1 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Самой популярной зарубежной писательницей пользователи российских книжных сервисов считают автора серии романов «После» Анну Тодд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса электронных книг «Литрес».

White House Джоан Роулинг

Участникам исследования предложили указать самых популярных зарубежных писательниц. В списке были представлены современные авторы, активные в последние десять лет.

Возглавила получившийся рейтинг американская писательница Анна Тод. Она получила известность благодаря серии любовных романов «После», первый из которых вышел в 2013 году.

Второе место заняла автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. В тройку также вошла автор романа «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс. Пятёрку лидеров замкнули Элизабет Гилберт и Донна Тартт.