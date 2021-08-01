Минск, , 12:54 — REGNUM Общественная кампания «Признай Крым!» стартовала в Белоруссии. Презентация новой инициативы состоялась 30 июля в Минске на пресс-конференции с участием общественного объединения «Гражданское согласие» и других НГО республики.

Председатель «Гражданского согласия» Артём Агафонов во вступительной речи призвал все политические силы Белоруссии, активистов, партии, движения и СМИ поддержать инициативу, направленную на признание Крыма частью России, входящей вместе с Белоруссией в Союзное государство.

Белорусский политик и общественный деятель Василий Заднепряный в своём выступлении отметил: «Рад, что инициатива Республиканской партии труда и справедливости по признанию статуса Крыма, высказанная в 2014 году по итогам референдума крымчан в прямом эфире белорусского телевидения, сейчас находит продолжение и усиление. В период неопределенности августе 2020 года, в период острой фазы политического кризиса, Россия, по сути, спасла нашу страну, не предала всех нас. И мы должны повернуться лицом к союзникам, выполнить свои союзнические обязательства».

«Крымские события 2014 года придали такой импульс для объединения, который должен способствовать дальнейшему собиранию наших общих земель», — констатировал председатель оргкомитета по созданию политической партии «За Отечество» Андрей Иванов. Он обратил внимание на такой аспект: «Непризнание Крыма — элемент гибридной войны, которая ведется против всех нас. И, к сожалению, этому способствует тот неприемлемый вид патриотизма, который по сути является крайней формой национализма».

«Крымский вопрос — ключевой на постсоветском пространстве. Вероятно, процесс с признанием затягивается, потому что власть считает, что таким образом ослабятся переговорные позиции, исчезнет поле для манёвра, это позволяет избегать санкций», — заявил главный редактор научного журнала «Новая экономика» Виктор Саевич.

«У нас Союзное государство Белоруссии и России. Как так получается, что часть нашего государства не признаётся другой частью? Обычные люди уже давно сделали свой выбор. Конечно, необходимо признание и на другом уровне», — обратил внимание глава землячества крымчан в Белоруссии Андрей Лопацкий. — Ни одно белорусское предприятие не может сопровождать торговлю документооборотом с крымскими предприятиями. Этим пользуются местные предприниматели, приклеивают название «Белорусские продукты» На Крымскую продукцию и продают. Так почему бы не вести открытую и прозрачную торговлю?»

Председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко поддержал инициативу и заявил: «В вопросе признания Крыма не нужно смотреть на выгоду. Нужно проявить политическую волю».

«Мы однозначно за признание Крыма российским. Мы должны поступить как союзник. По итогам нашего мероприятия мы должны составить и подписать соответствующий документ, и направить его президентам Белоруссии и России», — подчеркнул председатель гражданского комитета «Отечество» Василий Зеликов.

В мероприятии приняли участие, руководитель военно-патриотического комплекса «Патриот» Валерий Перевощиков и другие общественные и политические деятели. Они приняли общую резолюцию о необходимости официального признания белорусским руководством Крыма российским. Документ решено передать президентам России и Белоруссии.