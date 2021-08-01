Лозанна, Швейцария, 1 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Российские спортсмены наряду с атлетами из других стран прошли все необходимые квалификации и тесты, и потому имеют право выступать на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа заявил глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, его слова приводит немецкое агентство DPA.

Olympic.org Томас Бах

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«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому российские спортсмены имеют право на соответствующее обращение», — сказал он.

Также Бах подчеркнул, что Олимпийский комитет России в этом вопросе соблюдает санкции, ранее принятые Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил с критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и мировых лидеров по борьбе с допингом, а также с негативным мнением по поводу участия сборной России на летних Олимпийских играх в Токио.