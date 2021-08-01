Токио, 1 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Мужская российская сборная уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) KeithJJ Волейбол

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Сборная России обыграла команду Туниса со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16). При этом наиболее результативным из российских спортсменов стал Максим Михайлов, который набрал за матч 15 очков.

Отметим, российская мужская сборная вышла в плей-офф Олимпиады еще до матча с Тунисом, став лидером группы В после того, как обыграла команды Бразилии, США и Аргентины, и проиграла только сборной Франции.