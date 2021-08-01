Москва, 1 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. На летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио все спортсмены на равных условиях получают доступ к соревнованиям после того, как антидопинговой системой будут получены доказательства «чистоты» атлетов. Об этом 1 августа заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов, комментируя высказывания главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу выступления российских спортсменов на ОИ.

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"К сожалению, коллега не знает, что всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест», — приводит его слова РИА Новости.

Также Буханов уточнил, что тестирование на допинг базируется на принципе вероятностной выборки, который учитывает критерии риска употребления запрещенных препаратов, и добавил, что мировое антидопинговое регулирование построено на презумпции виновности, и каждое антидопинговое агентство осуществляет тестирование на риски употребления запрещенных препаратов также исходя из этого принципа.

«Иными словами, сам процесс допинг-тестирования — это процесс получения неопровержимых лабораторных доказательств «чистоты» спортсмена. Все олимпийцы всего мира на равных условиях получают доступ к Играм, когда мировая антидопинговая система получает неопровержимые доказательства «чистоты» спортсменов», — указал и. о. главы РУСАДА.

При этом он подчеркнул, что возглавляемое им агентство отправляет допинг пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории и лаборатории североамериканского континента.

«Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов? Это довольно сильный, но не очень рациональный (с позиции здравого смысла) ход рассуждения», — отметил Буханов.

«Если возвращаться к решению Международного спортивного арбитража по поводу допинг-скандала прошлых лет, то все последствия (запреты) в соответствии с Международным стандартом соответствия Кодексу и решением суда были соблюдены применительно к настоящим Олимпийским играм, и это очевидно всем. Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», — добавил и. о. главы РУСАДА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что успешные результаты российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио стали причиной нападок на них.