Москва, 1 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Успешные результаты российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио стали причиной нападок на них. Такое мнение 1 августа высказал на пресс-конференции глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

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"Причина нападок на атлетов абсолютно очевидна — успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх», — заявил он.

Также глава ОКР добавил, что, как он считает, большинство высказывающихся на эту тему рассчитывало на то, что российские спортсмены не смогут успешно выступать на Играх без допинга, однако атлеты из России доказали обратное.

«Это лучший ответ на нападки. То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают — это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше», — отметил Поздняков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета МОК Ненад Лалович рассказал, что МОК обсудит заявления президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов из России.