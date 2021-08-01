Лозанна, Швейцария, 1 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Заявления президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов из России, обсудит Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 1 августа рассказал руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мёрфи — ред.). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее USADA Трэвис Тайгарт выступил с критикой в адрес МОК и мировых лидеров по борьбе с допингом, а также с негативным мнением по поводу участия сборной России на летних Олимпийских играх в Токио.