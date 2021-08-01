Лондон, 1 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании одобрило сделку по приобретению подразделения Intel по производству памяти NAND и SSD южнокорейской компанией SK Hynix. Об этом сообщает портал The Register.

Логотип SK Hynix

Несколько лет назад в американской компании Intel приняли решении об уходе с рынка флеш-памяти. В 2020 году Intel достигла договорённости о продаже соответствующего подразделения компании SK Hynix за $9 млрд. Эта сделка должна получить одобрение антимонопольных ведомств в различных странах.

В июле проверку сделка завершило Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Британский регулятор опасался, что эта сделка приведёт к созданию монопольного положения на рынке флеш-памяти.

Расследование не подтвердило этих опасений. В антимонопольном ведомстве установили, что на рынке останутся сильные конкуренты, которые планируют расширить свои производственные мощности.