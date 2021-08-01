Токио, 1 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Российская мужская сборная по фехтованию победила в полуфинале команду США на турнире по рапире на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе сборной России выступают братья Кирилл и Антон Бородачевы, Тимур Сафин и Владислав Мыльников. При этом решающей стала победа Кирилла Бородачева над Александром Массиаласом в девятом, решающем поединке со счетом 6:1.

Отметим, соперником сборной России в финале станет команда Франции, которая ранее в другом полуфинале победила сборную Японии.