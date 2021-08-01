Вашингтон, 1 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. С критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и мировых лидеров по борьбе с допингом, а также с негативным мнением по поводу участия сборной России на летних Олимпийских играх в Токио выступил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Его слова 1 августа приводит Yahoo! Sports.

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«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом», — сказал он.

Также Тайгарт добавил, что, по его мнению, такие заявления и действия МОК и мировых лидеров в отношении российских спортсменов, нельзя даже «назвать ребрендингом», так как оно не сможет «остановить коррупцию» в этой сфере, которая якобы имеется в России, и придаст смелости другим, желающим «победить любыми средствами».

«Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей. Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — отметил глава USADA.

Отметим, по решению Международного спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на международных турнирах не под своим флагом.