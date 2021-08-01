Токио, 1 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Российский боксер Имам Хатаев уступил представителю Британии Бенджамину Уиттакеру в полуфинальном поединке на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Бокс

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По итогам поединка судьи раздельным решением отдали победу британскому спортсмену. Таким образом боксер из России стал бронзовым призером Олимпиады.

Отметим, в настоящее время в активе российской олимпийской сборной 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград, она занимает четвертое место в общем медальном зачете.