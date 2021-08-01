Пекин, 1 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Быстрое разрастание локальных очагов коронавируса SARS-CoV-2 регистрируют в последние несколько дней власти Китая. Данные о новых случаях заражения инфекцией были опубликованы 1 августа Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

(сс) Walter Grassroot Коронавирус в Китае

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По данным ведомства, в материковой части Китая выявлено 14 локальных очагов заражения коронавирусом. Было установлено, что 25% инфицированных заразились коронавирусом на территории страны. На сегодняшний день в пяти регионах страны проходят лечение более десяти инфицированных, а в девяти регионах число заразившихся коронавирусом не превышает восьми человек.

Самая напряжённая эпидемиологическая обстановка наблюдается в провинции Цзянсу, где выявлено 245 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в Китае проходят лечение 1 465 заразившихся коронавирусом, из них у 443 человек не наблюдается никаких симптомов заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае предпринимаются дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции через государственную границу КНР.