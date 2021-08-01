Вашингтон, 1 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Электронные почтовые ящики федеральных прокуроров по всей стране взломали неизвестные киберпреступники в США. Об этом 1 августа сообщает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

В пресс-службе министерства юстиция США отметили, что всего было взломано около 80% учётных записей электронной почты Microsoft, которую используют прокуроры в Нью-Йорке. В целом, по данным министерства юстиции, в 27 офисах прокуратуры США была взломана электронная почта как минимум одного сотрудника. Взломы совершались с мая по конец декабря 2020 года.

Во взломе электронной почты в американском ведомстве обвинили российских хакеров. Утверждается, что именно эта группа хакеров из России якобы организовала масштабную кибератаку на SolarWinds.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден готов начать войну против стран, которые окажутся виновными в кибератаках.