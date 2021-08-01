Токио, 1 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Как минимум 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией были выявлены среди людей, задействованных в проведении летней Олимпиады в Токио. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 1 августа на сайте оргкомитета Олимпийских игр.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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Уточняется, что среди инфицированных есть один спортсмен. Суммарное число заразившихся коронавирусом среди людей, задействованных в организации Олимпиады, достигло 264.

Напомним, в связи с продлением действия режима чрезвычайной ситуации в Токио из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, Олимпиада проходит без зрителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Олимпиаде в Токио за сутки было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом.