Вашингтон, 1 августа, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Инцидент с нападением на судно Mercer Street в Аравийском море обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Яир Лапид. Об этом 1 августа рассказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Эжен Делакруа. Африканские пираты

Уточняется, что обе стороны договорились о совместном сотрудничестве с Великобританией и Румынией, а также с другими международными партнёрами с целью расследования инцидента с торговым судном Mercer Street.

Напомним, принадлежащее Японии торговое судно Mercer Street подверглось нападению в Индийском океане. Предполагается, что нападавшими были пираты, в результате нападения погибли два члена экипажа. Затем команде удалось вернуть контроль над судном, после чего танкер продолжил движение в сопровождении ВМС США. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США выдвинули версию, что судно было атаковано с помощью беспилотника.

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