Флорида, США, 1 августа, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом установлен в американском штате Флорида. Данные были опубликованы 31 июля федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории штата было подтверждено 21 683 случая заражения коронавирусной инфекцией. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в начале января 2021 года и составил 19 334 случая заражения коронавирусом. При этом в начале июля суточное число новых случаев инфицирования составляло около двух тысяч.

При этом в штате нет обязательной вакцинации госслужащих и не введено обязательное ношение защитных масок. На сегодняшний день, по данным агентства Associated Press, каждый пятый случай заражения коронавирусом выявляется в штате Флорида.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США число новых случаев заражения коронавирусом может возрасти до 300 тыс. в сутки.