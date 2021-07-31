Краснодар, 1 августа, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Новые правила, введённые из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, вступили в силу с 1 августа для туристов на территории Краснодарского края.

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Начиная с 1 августа в Краснодарском крае при заселении в отель будут требовать сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, хотя бы первого этапа. При отсутствии такого документа можно будет предъявить справку о перенесённом COVID-19, при этом со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Также будут действительны и справки о медотводе, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Также при заселении туристы смогут сделать прививку от COVID-19 при наличии отрицательного ПЦР-теста и добровольного согласия на вакцинацию. Для детей до 14 лет новое правило недействительно, а для подростков от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест, либо справка о том, что несовершеннолетний переболел COVID-19 не ранее, чем за полгода до заселения в отель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июле в России от последствий заболевания COVID-19 умерли 23 349 человек.