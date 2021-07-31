Штат Калифорния, США, 1 августа, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Популярный TikTok-блогер, 19-летний Энтони Барахас скончался от ранений, полученных при стрельбе в кинотеатре в американском штате Калифорния. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба местной полиции.

U.S. Department of Defense Стрельба

Барахас был ранен в кинотеатре города Корона, куда он отправился на киносеанс со своей подругой, 18-летней Райли Гудрич. Блогера и девушку обнаружили после окончания кинофильма сотрудники кинотеатра. Гудрич скончалась на месте происшествия, Барахас был госпитализирован в критическом состоянии.

Врачам не удалось спасти жизнь молодого человека, он скончался 31 июля. Департамент полиции города Корона выразил соболезнования родным и близким погибших. По подозрению в стрельбе был задержан 20-летний молодой человек, ему уже предъявлены обвинения.

Отмечается, что у погибшего блогера было около миллиона подписчиков в TikTok, он пользовался популярностью в молодёжной среде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США на вечеринке в штате Техас был насмерть забит кирпичами мужчина, открывший стрельбу по присутствующим.