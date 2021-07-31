Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого по делу о поджоге леса
Анкара, 31 июля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Турции задержан один человек, подозреваемый в поджоге леса в стране. Об этом, как передает телеканал N-tv, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в городе Мармарис.
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Рэджеп Эрдоган
По его словам, в связи с пожаром в Миласе был задержан один подозреваемый.
Эрдоган добавил, что поиски лиц, причастных к поджогам лесов, продолжаются.
Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья сообщил, что большинство очагов лесных пожаров в стране уже локализованы и потушены.
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