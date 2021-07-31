Неаполь, Италия, 31 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум.

Масочный режим в общественных пространствах под открытым небом в южноитальянском регионе Кампания (Неаполь) в субботу, 31 июля, был продлен еще на месяц — до 31 августа.

Неаполь. Набережная

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Макси нужно носить, в частности, на площадях, набережных, в любых очередях, а также в магазинах и общественном транспорте, включая водный.

В ближайшие дни температура воздуха в Неаполе составит 30−33 градуса.

По данным на31июля, в Италии умерли128 063человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на16(днем ранее — на18). Число подтвержденных носителей выросло на6513(днем ранее — на6619). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 350 028 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены87 285человек — на4323 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали31 322 113человек, что составляет52,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).