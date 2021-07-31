Милан, Италия, 31 июля, 2021, 22:38 — ИА Регнум.

Акция протеста против расширения использования так называемых «антикоронавирусных паспортов» в Милане закончилась стычками с полицией, передают местные СМИ в субботу, 31 июля.

Steffen Schmitz Милан

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В несанкционированном митинге приняли участие несколько сотен человек. Они попытались пройти к соборной площади Дуомо через Галерею Витторио Эммануэле, где располагается множество известных бутиков, однако именно этот маршрут был перекрыт полицией.

Протестующим удалось добраться до площади другой дорогой. Предполагается, что полиция предъявит обвинения всем гражданам, чьи личности будут установлены по видеозаписям.

По данным на31июля, в Италии умерли128 063человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на16(днем ранее — на18). Число подтвержденных носителей выросло на6513(днем ранее — на6619). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 350 028 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены87 285человек — на4323 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали31 322 113человек, что составляет52,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).