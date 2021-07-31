Вашингтон, 31 июля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах число новых случаев COVID-19 в августе может увеличиться до 300 тыс. в сутки. Об этом 31 июля сообщает со The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что за последнюю неделю в США в сутки выявлялось более 70 тыс. новых случаев COVID-19, данный показатель увеличился почти на 60 тыс. менее чем за шесть недель.

«Ситуация ухудшается, и распространение коронавируса в США, по крайней мере сейчас, на самом деле не замедляется», — заявил эксперт Дэвид Дауди.

При этом специалисты не ожидают, что число госпитализаций и летальных исходов вырастет до показателей, которые наблюдались в США зимой. Заболевающие сейчас люди моложе и более здоровые, отметил Дауди.

Как сообщало ИА REGNUM, в США число суточных госпитализаций пациентов с COVID-19 достигло наивысших показателей с середины февраля. Это следует из данных, 30 июля опубликованных на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Отметим, что 18 февраля число суточных госпитализаций больных с коронавирусом по стране после январского скачка сократилось до 6800 человек и продолжило снижение до начала лета. В июне и первых числах июля этот показатель держался на уровне около двух тысяч больных.