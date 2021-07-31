Флоренция, Италия, 31 июля, 2021, 22:27 — ИА Регнум.

Правоохранительные органы Флоренции установили личности 30 участников несогласованного митинга против расширения использования так называемых «антикоронавирусных паспортов», передают местные СМИ в субботу, 31 июля.

Флоренция

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Каждому из выявленных граждан будут предъявлены обвинения. Кроме того, будут оштрафованы на 400 евро те, кто был без маски. Всего в митинге участвовали около 400 человек.

По данным на 31 июля, в Италии умерли128 063человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на16(днем ранее — на18). Число подтвержденных носителей выросло на6513(днем ранее — на6619). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 350 028 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены87 285человек — на4323 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали31 322 113человек, что составляет52,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).