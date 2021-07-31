Бишкек, 31 июля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Киргизию прибыла первая партия противокоронавирусной вакцины «AstraZeneca», предоставленная республике в рамках механизма COVAX. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поблагодарила страны-участницы Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемии, Глобальный альянс по вакцинации и Детский фонд ООН за подаренные республике 226 560 доз европейской вакцины.

В свою очередь глава представительства Европейского союза в Киргизии Эдуард Ауэр отметил, что ЕС намеревается предоставить республике в общей сложности 2,6 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы привить ими 20% населения страны.

Напомним, что в начале апреля 2021 года представитель европейского лекарственного регулятора EMA Марко Кавалери подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией противокоронавирусным препаратом компании «AstraZeneca».

Из-за этого клиники Великобритании, Франции, Германии и ряда других европейских стран приостановили использование вакцины «AstraZeneca».