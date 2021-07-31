Лос-Анджелес, США, 31 июля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Кевин Смит выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в толстовке (худи), хорошо знакомой поклонникам фильма «Клерки». Публикацию он разместил 31 июля на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «Догма». реж Кевин Смит. 1999. США Дружище Христос

Режиссёр написал, что он решил достать элемент одежды из шкафа после того, как киностудия Lionsgate дала «зелёный проект» картине «Клерки 3». Смит сообщил, что толстовка висела шкафу на протяжении последних 20 лет, отчасти из-за того, что он никак не мог в неё «вписаться». У кинематографиста даже появились мысли, что костюмерам придётся создать её «реплику».

"Что ж, о чудо, у меня получилось! Она пыльная, но всё ещё впору — как и персонаж», — пошутил Смит.

https://www.instagram.com/p/CR-DANRl1LN/

Смит рассказал, что купил толстовку в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в 1992 году. Напомним, премьера «Клерков» состоялась 19 октября 1994 года, при бюджете $230 тыс. фильм собрал в США $3,15 млн и стал культовым в среде киноманов. В 2019 году картина была внесена в Национальный реестр фильмов США.