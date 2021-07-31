Москва, 31 июля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Российские болельщики записали кавер на композицию «Группа крови» Виктора Цоя, поддержав спортсменов на Олимпиаде в Токио.

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В клипе приняли участие музыкальные коллективы и юные спортсмены, это уже шестая работа в рамках проекта #10песенчемпионов. Идея принадлежит Ассоциации студенческих спортивных клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по итогам восьмого дня летних Олимпийских игр в Токио завоевала три медали.

Таким образом, сборная России занимает четвертое место в общекомандном зачете с 11 золотыми, 15 серебряными и 11 бронзовыми медалями. На первом месте находится Китай (21,13,12), далее идут Япония (17,5,8) и США (16,17,13).