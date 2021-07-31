Лондон, 31 июля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 26 144 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 июля свидетельствуют данные британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 5,8 млн.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов в Великобритании от COVID-19 составляет более 129 тыс.

Напомним, сутками ранее в Британии выявили более 29 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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