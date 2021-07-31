Бодрум, Турция, 31 июля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В турецком Бодруме из-за лесных пожаров эвакуировали три пятизвёздочных отеля, сообщает 31 июля агентство DHA.

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По данным агентства, пожар начался в квартале Ичмелер и начал быстро приближаться к жилой зоне. Людей эвакуировали в профилактических целях, непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в курортной турецкой провинции Анталья, недалеко от города Манавгат, вспыхнули лесные пожары. Позже леса загорелись в ряде других провинций, в частности, в курортных регионах Айдын и Муглу.

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