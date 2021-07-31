Бодрум, Турция, 31 июля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Турции около 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров. Об этом 31 июля сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Лесной пожар

Отмечается, что 31 июля серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.

«Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники», — сообщили ТАСС в генконсульстве.

Там уточнили, что среди «покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер подчеркнул, что Москва и дальше продолжит оказывать турецкой стороне всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров. Отметим, что в России ситуация с лесными пожарами стабилизируется.

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