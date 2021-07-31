Киев, , 20:24 — REGNUM Украина пытается сделать так, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был сертифицирован. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Радио Свобода (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

«Проиграна битва, но не проиграна война, — заявил Витренко. — И наша «война» против «Северного потока-2» продолжается».

По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что «СП-2» будет достроен. В то же время, отметил глава «Нафтогаза», Киев борется за то, чтобы этот газопровод не заработал.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля глава австрийской компании OMV, являющейся партнером российского «Газпрома», Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа возможен уже в 2021 году.

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