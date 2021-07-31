Режиссёр нового фильма франшизы «Хищник» опроверг слухи о его названии
Лос-Анджелес, США, 31 июля, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Режиссёр Дэн Трахтерберг опроверг информацию об официальном названии его новой картины, которая станет продолжением франшизы «Хищник». Об этом 31 июля сообщил портал We Got This Covered.
Ранее продюсер Джон Дэвис заявил, что фильм получил название «Череп», что очень удивило многих поклонников франшизы. Позже в очередной из своих публикаций в Instagram Трахтенберг разместил фото хлопушки со съёмок ленты «Кловерфилд, 10».
Режиссёр отметил, что иногда СМИ сообщают о якобы официальных названиях картин, которые в действительности являются лишь «кодовыми» названиями, использующимися во время съёмок.
https://www.instagram.com/p/CR7TOCoJc_m/
Проект нового фильма серии «Хищник» был анонсирован в 2019 году. Тогда СМИ сообщили, что в центре повествования будет находиться женщина из индейского племени, которая хочет стать уважаемым воином.