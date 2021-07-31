Токио, 31 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Японии было выявлено 12 342 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 31 июля сообщило агентство Kyodo.

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При этом 28, 29 и 30 июля в стране также было выявлено рекордное число заразившихся SARS-CoV-2 за сутки — 9576, 10 699 и 10 743 носителя коронавируса соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля пресс-служба оргкомитета «Токио-2020» сообщила, что за последние сутки в Токио тесты на коронавирус выявили инфекцию ещё у 21 человека, задействованного в проведении летних Олимпийских игр.

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