Москва, 31 июля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Сборная России по итогам восьмого дня летних Олимпийских игр в Токио завоевала три медали, передает 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

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Так, женская сборная России завоевала золотые медали командного турнира по фехтованию на саблях. Кроме того, Юлия Зыкова и Юлия Каримова выиграли серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную РФ по фехтованию на саблях с завоеванием золотых медалей в командном турнире на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио.

По его словам, российские спортсменки, заслуженно завоевавшие «впечатляющее количество наград высшей пробы», подтвердившие безусловное лидерство отечественной школы фехтования.

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