Минск, 31 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 992 и достигло 446 040. Об этом 31 июля сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 446 040 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 3454.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.