Москва, 31 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В России в настоящее время действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 из которых локализованы. Об этом 31 июля сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле остается пожароопасная обстановка в Якутии.

«В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим «чрезвычайная ситуация». Все очаги пожаров локализованы, а на островах — ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киренском районе Иркутской области за минувшие сутки потушено вновь обнаруженное возгорание — на площади 50 га. Также ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 423 га.

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