Анкара, 31 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Турции в результате лесных пожаров пострадали более 400 человек, заявил 31 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

geralt Лесной пожар

«На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре», — написал он в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер подчеркнул, что Москва и дальше продолжит оказывать турецкой стороне всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров.

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