Ростов-на-Дону, 31 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки вторую прививку от COVID-19 получили 19,2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 июля.

Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 101,82 тыс. человек (+ 15 155 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 751,13 тыс. человек (+ 19 238 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростов-на-Дону поступила партия вакцины от COVID-19. Горожанам доступны все четыре вида российской вакцины против коронавируса.