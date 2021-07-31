Ростов-на-Дону, 31 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли ещё 28 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 июля.

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Жертвами коронавируса стали 17 женщин в возрасте от 50 лет до 91 года и 11 мужчин в возрасте от 37 до 84 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии не смогли победить COVID-19 в Ростовской области 5 195 человек.