Ростов-на-Дону, 31 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 426 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 июля. Для сравнения: днём ранее было выявлено 418 носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (164), Азовском районе (13), Батайске и Зерноградском районе (по 11). Порядка 15% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 10% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 109 626 носителей коронавируса.