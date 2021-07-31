Москва, 31 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Женская сборная России по фехтованию на саблях, одержавшая победу над командой Франции в финале командного турнира на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, является сильнейшей в мире. Об этом 31 июля сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Фехтование

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«Поздравляю Софью Великую, Софию Позднякову и Ольгу Никитину с блестящей победой и «золотом» Олимпиады, — сказал Матыцин. — .. Мы гордимся нашими прекрасными спортсменками. Поздравляю с золотыми медалями тренеров сборной России и Федерацию фехтования России».

По его словам, российские саблистки, которые уже вторую Олимпиаду подряд берут «золото» и в личном, и командном зачетах, являются сильнейшими в мире.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля женская команда Франции по фехтованию на саблях уступила сборной России в поединке за золотые награды в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио.

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